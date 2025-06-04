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Игорь Юрганов продлил контракт с «Факелом»

Игорь Юрганов продлил контракт с «Факелом»
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Факела» в телеграм-канале.

31-летний футболист перешёл в воронежский клуб из «Сочи» в феврале 2024 года. За этот период Юрганов провёл за «Факел» 23 матча, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

По итогам сезона-2024/2025 «Факел» занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Первую лигу. В активе команды 18 набранных очков в 30 турах. Ранее клуб также объявил о продлении контракта с генеральным директором Романом Асхабадзе.

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