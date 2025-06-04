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Тороп нетривиально объяснил, почему не берёт свободный первый номер в ЦСКА

Тороп нетривиально объяснил, почему не берёт свободный первый номер в ЦСКА
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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, почему выступает за клуб под 49-м номером, несмотря на свободный первый номер в команде. Сегодня, 4 июня, пресс-служба армейцев объявила о продлении контракта 21-летнего голкипера до лета 2030 года.

— В ПФК ЦСКА свободен первый номер. Не задумывался его взять?
— Раньше думал об этом. Но 49-й прижился, и кажется, что это уже моя изюминка. Поэтому хочу оставить его — семь в квадрате, — приводит слова Торопа официальный сайт ЦСКА.

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за клуб под номером 35.

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