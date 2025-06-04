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Ибраима Конате: Усман Дембеле заслуживает «Золотой мяч» — и точка!

Ибраима Конате: Усман Дембеле заслуживает «Золотой мяч» — и точка!
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате перед матчем своей национальной команды с Испанией в рамках 1/2 финала Лиги наций высказался о главных претендентах на «Золотой мяч» в этом году.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Дембеле был невероятный сезон, у меня слов нет! Никто не ожидал, что всё так получится. Усман Дембеле заслуживает «Золотой мяч»!

Решающий матч за «Золотой мяч»? Игра с испанцами! Такой же вопрос задали и Ямалю. Не знаю, нелогично ставить всё на матч в четверг. То, что сделал Усман в этом сезоне, бесподобно! Он заслуживает «Золотой мяч» — и точка! Но нужно и подчеркнуть талант Ямаля, даже не знаю, был ли Месси таким же в его возрасте, но мы не должны говорить, что всё решится в ближайший четверг!» — приводит слова Конате RMC Sport.

Матч Испании и Франции состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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