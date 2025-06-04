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«Он футбольный гений». Конате высказался об игре Ямаля

«Он футбольный гений». Конате высказался об игре Ямаля
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате высказался об игре вингера «Барселоны» и национальной команды Испании Ламина Ямаля. В четверг, 5 июня, французская сборная встретится с испанцами в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как я его воспринимаю? Я не задавал себе этот вопрос. Он футбольный гений. То, что он показал в этом сезоне, исключительно. Тактика, чтобы остановить его один на один, сложна. Вот почему в футбольной команде 11 человек», — приводит слова Конате RMC Sport.

В сезоне-2024/2025 Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

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