Фернандеш: мы готовы противостоять интенсивности сборной Германии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш перед полуфинальным матчем Лиги наций с национальной командой Германии высказался о сильных сторонах оппонента своего коллектива.

«Очевидно, что это очень сложная игра против одной из сильнейших команд мира. Но и мы относимся к этой категории. Поэтому я ожидаю очень добротную игру со стороны обеих команд. Разумеется, я надеюсь, что в итоге Португалия выйдет в финал турнира.

Португалия готова ко всему. Наша команда подготовлена для того, чтобы играть в любом моменте, в любом стиле. Мы знаем, что нам подходит в наибольшей степени, постараемся это применить в матче. Мы готовы противостоять интенсивности сборной Германии, а также любым их манёврам», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Германии и Португалии состоится 4 июня, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.