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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фернандеш: мы готовы противостоять интенсивности сборной Германии

Фернандеш: мы готовы противостоять интенсивности сборной Германии
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш перед полуфинальным матчем Лиги наций с национальной командой Германии высказался о сильных сторонах оппонента своего коллектива.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что это очень сложная игра против одной из сильнейших команд мира. Но и мы относимся к этой категории. Поэтому я ожидаю очень добротную игру со стороны обеих команд. Разумеется, я надеюсь, что в итоге Португалия выйдет в финал турнира.

Португалия готова ко всему. Наша команда подготовлена для того, чтобы играть в любом моменте, в любом стиле. Мы знаем, что нам подходит в наибольшей степени, постараемся это применить в матче. Мы готовы противостоять интенсивности сборной Германии, а также любым их манёврам», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Германии и Португалии состоится 4 июня, стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

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