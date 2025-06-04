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«Динамо» и португальские клубы интересуются вратарём Кокаревым

«Динамо» и португальские клубы интересуются вратарём Кокаревым
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Московское «Динамо» и ряд португальских клубов интересуются вратарём подмосковных «Химок» Никитой Кокаревым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бело-голубые заинтересованы в приглашении 22-летнего голкипера и видят в нём конкурента Андрею Лунёву, но пока стороны не вступали в продвинутые переговоры.

Помимо «Динамо», к Кокареву проявляют интерес команды из Португалии, а вариант с «Краснодаром» выглядит мало вероятным», — добавил источник «Чемпионата».

Никита Кокарев перебрался в «Химки» из тульского «Арсенала» летом прошлого года. В минувшем сезоне на счету воспитанника «Краснодара» 25 матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. Всего вратарь пропустил 47 голов и провёл шесть «сухих» встреч.

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