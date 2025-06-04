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Антуан Гризманн рассказал, какой совет ему дал Фернандо Торрес

Антуан Гризманн рассказал, какой совет ему дал Фернандо Торрес
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Французский нападающий Антуан Гризманн, ранее продливший контракт с мадридским «Атлетико», рассказал, какой совет ему дал бывший футболист этого коллектива Фернандо Торрес, ныне работающий главным тренером второй команды мадридцев.

«Отдавай всё ради клуба, его фанатов и своих партнёров по команде, это позволит тебе стать важной частью данного клуба».

С первого дня я так и делаю, и теперь я лучший бомбардир «Атлетико» в истории.

Это невероятно, о таком я даже никогда и не думал», — приводит слова Гризманна официальный сайт мадридского «Атлетико».

Гризманн перешёл в «Атлетико» в сезоне-2014/2015. Он является лучшим бомбардиром в истории «матрасников», забив 197 голов. Он также занимает восьмое место по количеству встреч, проведённых за «Атлетико» (442).

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