Глава Федерации футбола Кипра досрочно покинул пост на фоне обвинений в коррупции

Глава Кипрской федерации футбола (CFA) Джордж Кумас проинформировал членов исполнительного комитета ассоциации о своём решении уйти с поста президента. Ранее функционер, чьи полномочия истекали лишь в 2027 году, был обвинён в коррупции.

«С чувством ответственности и после тщательного рассмотрения я проинформировал своих коллег из исполнительного комитета о своём решении уйти с поста президента Кипрской футбольной ассоциации. Это решение, которое я обдумывал в течение последних нескольких месяцев, и теперь я чувствую, что настало время приступить к нему.

Моё решение также связано с осознанием того, что я больше не могу игнорировать. В последнее время я стал мишенью — и неизбежно, вместе со мной CFA и кипрский футбол в целом также стали мишенью. Своим уходом я стремлюсь защитить спорт. Положить конец нападкам, которые совершаются исключительно из-за меня. Прежде всего футбол не должен быть затронут личными интересами и конфликтами.

Я ухожу с поста президента CFA, но продолжаю активно работать на международном уровне, продолжая свой недавно продлённый третий срок в качестве члена Совета ФИФА. В то же время я продолжаю работать в качестве члена исполнительного комитета УЕФА с возросшей ответственностью. CFA — чрезвычайно требовательная среда. «Товарищи по команде» в то же время являются и «противниками». Как президент я сделал всё, что было в моих силах, на благо всех клубов, на благо футбола и прежде всего на благо моей страны.

Я желаю всем всего наилучшего в будущем — крепкого здоровья, прогресса и мирного, прекрасного лета», — приводит слова Кумаса официальный сайт CFA.

В 2023 году прокуратура Кипра начала расследование в отношении Кумаса и других должностных лиц CFA. В основу дела лёг отчёт комитета по спортивной этике, определившего наличие у главы футбольной федерации конфликта интересов из-за владения компаниями, торгующими правами на телетрансляции футбольных матчей. Кипрский закон запрещает должностным лицам иметь деловые интересы в тех видах спорта, деятельность которых они курируют.