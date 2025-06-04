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Гендиректор PFA высказался о турне клубов АПЛ после окончания сезона

Гендиректор PFA высказался о турне клубов АПЛ после окончания сезона
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Генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго во время выступления на саммите FIFPro в Мюнхене прокомментировал вопрос проведения турне клубами АПЛ после завершения сезона, обозначив связанные с этим негативные факторы.

«Полагаю, мы все понимаем, что есть некоторые финансовые трудности, с которыми клуб пытается справиться, но положение дел таково, что довольно много футболистов выразили негодование. Мы [PFA] выразили обеспокоенность относительно турне по окончании сезона.

И речь не только о «Манчестер Юнайтед», я говорю об этой ситуации в целом, что лишний раз подтверждает необходимость комплексного подхода к вопросу, ведь нельзя прийти к ответу, обращая внимание лишь на один конкретный турнир. Необходимо оценивать ситуацию целиком.

Иногда вы играете в принципиальных матчах, проводя их по всему миру, – на них нельзя появиться лишь в шлёпанцах. Порой мне кажется, что это какое-то недоразумение. Нужно должным образом восстанавливать силы для игр подобного уровня и матчей такой значимости», — приводит слова Моланго ESPN.

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