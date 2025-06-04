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Сеск Фабрегас согласился возглавить «Интер» — Санти Ауна

Сеск Фабрегас согласился возглавить «Интер» — Санти Ауна
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас близок к назначению на пост главного тренера итальянского «Интера» после ухода из команды Симоне Индзаги. Как сообщает инсайдер Санти Ауна в своём аккаунте в X, испанский специалист принял предложение финалистов Лиги чемпионов УЕФА и готов подписать контракт.

По данным источника, все детали личного контракта Фабрегаса с «Интером» согласованы. Клубу остаётся лишь договориться с «Комо» о сумме компенсации за тренера.

Напомним, ранее было объявлено, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги покинул клуб. Его связывают с возможным назначением в саудовский «Аль-Хиляль». Сеск Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. Под его управлением новички Серии А заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице.

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