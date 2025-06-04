Transfermarkt обновил рыночные стоимости составов клубов РПЛ. «Зенит» возглавил рейтинг

Сегодня, 4 июня 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости составов клубов Российской Премьер-Лиги. Самым дорогим клубом является «Зенит», который оценивается в € 170,7 млн. На втором месте находится «Спартак» (€ 117,1 млн), третий — «Краснодар» (€ 100,3 млн).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

«Зенит» — € 170,7 млн. «Спартак» — € 117,1 млн. «Краснодар» — € 100,3 млн. «Динамо» Москва — € 98,50 млн. ЦСКА — € 86,50 млн. «Локомотив» — € 84,50 млн. «Ростов» — € 45,65 млн. «Рубин» — € 35,05 млн. «Крылья Советов» — € 34,60 млн. «Ахмат» — € 25,10 млн. «Акрон» — € 21,60 млн. «Химки» — € 20,20 млн. «Оренбург» — € 19,40 млн. «Динамо» Махачкала — € 18,23 млн. «Пари Нижний Новгород» — € 18,20 млн. «Факел» — € 11,30 млн.