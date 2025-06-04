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Transfermarkt обновил рыночные стоимости составов клубов РПЛ. «Зенит» возглавил рейтинг

Transfermarkt обновил рыночные стоимости составов клубов РПЛ. «Зенит» возглавил рейтинг
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Сегодня, 4 июня 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости составов клубов Российской Премьер-Лиги. Самым дорогим клубом является «Зенит», который оценивается в € 170,7 млн. На втором месте находится «Спартак» (€ 117,1 млн), третий — «Краснодар» (€ 100,3 млн).

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. «Зенит» — € 170,7 млн.
  2. «Спартак» — € 117,1 млн.
  3. «Краснодар» — € 100,3 млн.
  4. «Динамо» Москва — € 98,50 млн.
  5. ЦСКА — € 86,50 млн.
  6. «Локомотив» — € 84,50 млн.
  7. «Ростов» — € 45,65 млн.
  8. «Рубин» — € 35,05 млн.
  9. «Крылья Советов» — € 34,60 млн.
  10. «Ахмат» — € 25,10 млн.
  11. «Акрон» — € 21,60 млн.
  12. «Химки» — € 20,20 млн.
  13. «Оренбург» — € 19,40 млн.
  14. «Динамо» Махачкала — € 18,23 млн.
  15. «Пари Нижний Новгород» — € 18,20 млн.
  16. «Факел» — € 11,30 млн.
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