Роналдо покинет «Ростов»

Нападающий Роналдо этим летом покинет «Ростов». Об этом сообщил агент футболиста Жулио Сезар Гранжа.

«Мы уходим из «Ростова», но на данный момент мы ещё не закончили этот процесс. Готов ли игрок перейти в топ-клуб РПЛ при наличии предложения? Это зависит не только от Роналдо», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Роналдо выступает за ростовчан с января 2024 года. В 29 матчах прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бразилец забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В Кубке России на счету игрока семь матчей и два гола. Действующий контракт игрока с жёлто-синими рассчитан до лета 2028 года.