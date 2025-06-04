Агент Лукина: сомневаюсь, что ЦСКА будет рассматривать варианты с арендой Матвея

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, прокомментировал слухи о возможной аренде своего клиента в калининградскую «Балтику».

«Мне ничего не известно об интересе «Балтики» к Лукину. Матвей — игрок ЦСКА, защитник, который провёл под 20 матчей в прошедшем сезоне и даже забивал важные голы. Сомневаюсь, что ЦСКА будет рассматривать вариант с арендой Лукина», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. В завершившемся сезоне-2024/2025 21-летний игрок провёл 17 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету два забитых гола.