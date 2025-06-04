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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Германия — Португалия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций УЕФА

Германия — Португалия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 4 июня, стартует полуфинальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В первом матче встретятся сборные Германии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Главным арбитром встречи будет Славко Винчич (Словения). Стартовый свисток — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
1-й тайм
0 : 0
Португалия

Стартовые составы команд.

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Вальдемар Антон, Леон Горецка, Флориан Вирц, Лерой Зане, Александар Павлович, Ник Вольтемаде.

Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Франсиску Тринкан, Педру Нету.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.

Турнирная сетка Лиги наций
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