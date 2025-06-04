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«Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в Садулаеве, «Ахмат» запросит € 10 млн — источник

«Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в Садулаеве, «Ахмат» запросит € 10 млн — источник
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«Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит» заинтересованы в трансфере вингера «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаева. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, грозненцы собираются получить за своего футболиста не менее € 10 млн.

По данным источника, фаворитом в борьбе за Садулаева является «Краснодар», который ищет замену капитану команды Эдуарду Сперцяну, заинтересовавшему зарубежные клубы. Высокая цена за Садулаева вызвана сроком контракта, недавно продлённым до лета 2029 года.

«Зенит», как сообщается, готов перехватить футболиста сборной России, чтобы увеличить число футболистов, не попадающих под лимит на легионеров. Кроме того, в приглашении Садулаева заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

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