Лионель Месси принял решение перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» — Флавио Аззаро

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может покинуть «Интер Майами». Как сообщает журналист Флавио Аззаро, экс-форвард «Барселоны» принял решение перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» из чемпионата Аргентины.

По данным источника, трансфер состоится уже в декабре 2025 года. Ранее сам Месси заявлял, что хотел бы завершить карьеру в клубе, в котором начинал заниматься футболом. Напомним, с январе текущего года за клуб выступает экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас.

Лионель Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 голов и пять результативных передач в 13 матчах МЛС.