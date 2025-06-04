Маркиньос — о победе «ПСЖ» в ЛЧ: мы хотели выиграть в своём стиле

Защитник и капитан французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился эмоциями от победы в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с итальянским «Интером» (5:0).

«Это безумие! Слишком много эмоций. Я начал плакать ещё до конца игры. Думал о всех тех годах, которые мы провели здесь, я провёл здесь. Я очень доволен. Думаю обо всех игроках, обо всех легендах, которые были здесь до меня и помогали этому клубу расти. Нам удалось это сделать, и я также рад за тех великих футболистов, которые тоже этого заслуживают. Именно поэтому я не мог сдержать своих эмоций.

Мы хотели победить в своём стиле. Наш путь — быть агрессивными с самого начала и до конца игры. Мы не знали, что победный перевес будет таким большим. Нам противостояла фантастическая команда, которая действительно заслужила этот трофей. Они проделали огромную работу перед финалом, но мы были очень сильны в этой игре», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».