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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Начало матча Германия — Португалия в 1/2 финала Лиги наций отложено из-за погодных условий

Начало матча Германия — Португалия в 1/2 финала Лиги наций отложено из-за погодных условий
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Сегодня, 4 июня, в 22:00 мск должен был состояться матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии. Как сообщает пресс-служба немецкой команды, игра была перенесена на более поздний срок из-за погодных условий.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
1-й тайм
0 : 0
Португалия

Сообщается, что встреча начнётся в 21:10 по местному времени (22:10 мск). Команды сыграют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Напомним, победитель матча получит право сыграть в финале Лиги наций с сильнейшей командой из пары Испания — Франция.

Уступившие в 1/2 финала команды определят бронзового призёра турнира в матче за третье место. Финал состоится в воскресенье, 8 июня.

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