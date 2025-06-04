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Маркиньос: с самого начала сезона Луис Энрике верил в нас

Маркиньос: с самого начала сезона Луис Энрике верил в нас
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Защитник и капитан французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос рассказал о роли главного тренера команды Луиса Энрике в победе парижан в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«План Луиса Энрике сработал замечательно. С самого начала сезона он верил в нас. Он указал нам путь, и этот путь заключался в том, чтобы играть как одна команда, бегать вместе, хорошо защищаться, хорошо атаковать, находить пространство, быть умными, чтобы выстраивать командную игру. Всё, что команда имеет сегодня, — это заслуга тренера, который привёл нас к этому. Он добился этого не случайно. Это тренер, который очень требователен к себе. Он всегда пытается понять, как улучшить команду и улучшить нас как футболистов.

Луис Энрике очень требователен к нам, игрокам, техническому персоналу, ко всем, кто ежедневно работает в клубе. Он направляет вас и говорит, что нужно улучшить. И в то же время он оставляет нам свободу действий, чтобы мы могли понять, что не работает во время игры. Это великолепный тренер, он заслуживает всего, чего добился в жизни», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

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