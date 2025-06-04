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Президент «Наполи» — о трансфере Де Брёйне: он чемпион, но это не самая важная моя сделка

Президент «Наполи» — о трансфере Де Брёйне: он чемпион, но это не самая важная моя сделка
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал предстоящий трансфер полузащитника Кевина Де Брёйне, который покидает «Манчестер Сити» в статусе свободного агента, не самым важным в своей карьере.

«Эта сделка зародилась три месяца назад, но она не самая важная из тех, что я заключал. Де Брёйне – чемпион, мы это знаем, но он игрок определённого возраста. Это ещё один фрагмент для команды, которую нужно усилить. Мы будем участвовать в четырёх турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также в Лиге чемпионов. Так что трансферов будет много», – приводит слова Де Лаурентиса Tuttomercatoweb.

Ожидается, что Кевин подпишет контракт с неаполитанцами в начале июня. Соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Кевин выступает за клуб с лета 2015 года. В этом сезоне 33-летний футболист отметился шестью голами и восемью ассистами в 40 матчах за клуб.

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