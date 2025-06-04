Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян и Луис Энрике возглавили топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Сперцян и Луис Энрике возглавили топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Российской Премьер-Лиге. Так, топ-10 рейтинга самых дорогих игроков чемпионата России возглавили Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Луис Энрике из «Зенита». Стоимость каждого — € 25 млн.

Цена на капитана «Краснодара» после победы клуба в РПЛ выросла на € 5 млн. Стоимость бразильского вингера сине-бело-голубых не изменилась. На € 2 млн подешевел одноклубник и соотечественник Энрике Вендел, который тем не менее остался в тройке самых дорогих игроков чемпионата с ценником € 18 млн.

Самые дорогие игроки Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt (июнь-2025):

1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн (+ € 5 млн);
1-2. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн;
3. Вендел («Зенит») — € 18 млн (- € 2 млн);
4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн;
5. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн;
6-7. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн;
6-7. Максим Глушенков («Зенит») — € 14 млн (- € 1 млн);
8-12. Алексей Батраков («Локомотив») — € 12 млн (+ € 3 млн);
8-12. Бителло («Динамо») — € 12 млн (+ € 1 млн);
8-12. Лусиано Гонду («Зенит») — € 12 млн;
8-12. Джон Кордоба («Краснодар») — € 12 млн (- € 2 млн);
8-12. Ливай Гарсия («Спартак») — € 12 млн (- € 3 млн).

Материалы по теме
Сколько чемпионский «Краснодар» стоил Галицкому? Смешные деньги для «Зенита» и «Спартака»!
Сколько чемпионский «Краснодар» стоил Галицкому? Смешные деньги для «Зенита» и «Спартака»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android