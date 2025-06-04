Сперцян и Луис Энрике возглавили топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Российской Премьер-Лиге. Так, топ-10 рейтинга самых дорогих игроков чемпионата России возглавили Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Луис Энрике из «Зенита». Стоимость каждого — € 25 млн.

Цена на капитана «Краснодара» после победы клуба в РПЛ выросла на € 5 млн. Стоимость бразильского вингера сине-бело-голубых не изменилась. На € 2 млн подешевел одноклубник и соотечественник Энрике Вендел, который тем не менее остался в тройке самых дорогих игроков чемпионата с ценником € 18 млн.

Самые дорогие игроки Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt (июнь-2025):

1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн (+ € 5 млн);

1-2. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн;

3. Вендел («Зенит») — € 18 млн (- € 2 млн);

4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн;

5. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн;

6-7. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн;

6-7. Максим Глушенков («Зенит») — € 14 млн (- € 1 млн);

8-12. Алексей Батраков («Локомотив») — € 12 млн (+ € 3 млн);

8-12. Бителло («Динамо») — € 12 млн (+ € 1 млн);

8-12. Лусиано Гонду («Зенит») — € 12 млн;

8-12. Джон Кордоба («Краснодар») — € 12 млн (- € 2 млн);

8-12. Ливай Гарсия («Спартак») — € 12 млн (- € 3 млн).