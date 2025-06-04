Дешам ответил на вопрос о позиции Мбаппе в матчах сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о позиции форварда национальной команды Килиана Мбаппе в матчах сборной. Французская команда встретится с Испанией в полуфинале Лиги наций УЕФА в четверг, 5 июня.

«Я уже сказал, Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений. В идеале нужно быть достаточно надёжными в обороне, но это не всё. Играть только в обороне бессмысленно. Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом.

Мы можем начать с одного варианта [построения], закончить другим. Как и в каждом матче, это борьба за власть. Главная цель – уметь создавать проблемы сопернику», – приводит слова Дешама RMC Sport.