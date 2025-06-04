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Соучек: выход со сборной Чехии на чемпионат мира — моя самая большая мечта

Соучек: выход со сборной Чехии на чемпионат мира — моя самая большая мечта
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Чешский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек объяснил, что для него значит борьба за выход на чемпионат мира — 2026 со своей национальной командой.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Чехия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это наша мечта, на этой неделе у нас два важных матча (с Черногорией 6 июня и с Хорватией 9 июня. — Прим. «Чемпионата»). В нашей группе фаворитом, очевидно, является Хорватия, но мы верим, что можем догнать эту команду.

Выйти на чемпионат мира было бы очень здорово, особенно потому, что мы не Англия, которая ездит туда каждые четыре года. Мы — Чехия, которая не была там 20 лет, поэтому как капитан могу сказать, что это мой приоритет и моя самая большая мечта, которую хочу воплотить.

Конечно, у меня очень много целей с клубом на следующий сезон, но на международном уровне я дважды был на Евро, что здорово, но мы всегда выходим на Евро, поэтому как капитан я хочу вывести свою страну на чемпионат мира», — приводит слова Соучека официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».

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