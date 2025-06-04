Transfermarkt: Сперцян, Кисляк и Батраков возглавили топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Российской Премьер-Лиге. Так, рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ по итогам сезона возглавил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 25 млн). Его цена увеличилась на € 5 млн.

В топ-3 по приросту стоимости вошли полузащитники Матвей Кисляк (€ 8 млн) из ЦСКА и Алексей Батраков (€ 12 млн) из «Локомотива». Их ценники возросли, соответственно, на € 4 млн и € 3 млн. Пятёрку самых подорожавших замкнули игроки «Краснодара» Станислав Агкацев (€ 7,5 млн) и Александр Черников (€ 8 млн), прибавившие в стоимости на € 2,5 млн и € 2 млн.

Самые подорожавшие игроки Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt (июнь-2025):

1. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн (+ € 5 млн);

2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 8 млн (+ € 4 млн);

3. Алексей Батраков («Локомотив») — € 12 млн (+ € 3 млн);

4. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 7,5 млн (+ € 2,5 млн);

5. Александр Черников («Краснодар») — € 8 млн (+ € 2 млн);

6-7. Маркиньос («Спартак») — € 6 млн (+ € 1,5 млн);

6-7. Кевин Ленини («Краснодар») — € 5 млн (+ € 1,5 млн);

8. Ярослав Гладышев («Динамо») — € 4 млн (+ € 1,2 млн);

9-15. Бителло («Динамо») — € 12 млн (+ € 1 млн);

9-15. Нино («Зенит») — € 11 млн (+ € 1 млн);

9-15. Диего Коста («Краснодар») — € 8 млн (+ € 1 млн);

9-15. Мирлинд Даку («Рубин») — € 8 млн (+ € 1 млн);

9-15. Жоау Батчи («Краснодар») — € 5 млн (+ € 1 млн);

9-15. Евгений Латышонок («Зенит») — € 4 млн (+ € 1 млн);

9-15. Хуан Касерес («Динамо») — € 3,5 млн (+ € 1 млн).