Германия — Португалия: на 48-й минуте Вирц вывел сборную Германии вперёд

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Играют сборные Германии и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Главным арбитром матча является Славко Винчич (Словения). Стоит отметить, что из-за погодных условий начало матча было перенесено на 10 минут. На данный момент счёт 1:0 в пользу Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте Флориан Вирц вывел сборную Германии вперёд.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.

В другой части сетки сыграют Испания и Франция. Эта игра состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.