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Гвардиола: я бы хотел тренировать Ямаля, но этого не случится

Гвардиола: я бы хотел тренировать Ямаля, но этого не случится
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы тренировать 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, но уверен, что это не случится.

«Я бы хотел тренировать его… Но этого не случится», – приводит слова Гвардиолы El Chiringuito TV в социальной сети X (ранее Twitter).

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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