«Челси» объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвича»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвич Таун». Контракт лондонского клуба с 22-летним форвардом рассчитан до 2031 года.

«Я понимаю статус этого клуба и вижу, по какой траектории он движется с этими игроками и главным тренером. Это будет прекрасное место для моего развития, и я надеюсь добиться здесь невероятных результатов и помочь клубу выиграть больше трофеев», — приводит слова Делапа пресс-служба «Челси».

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Он перебрался в «Ипсвич» летом 2024 года. В минувшем сезоне форвард забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.