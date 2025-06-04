Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвича»

«Челси» объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвича»
Комментарии

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Лиама Делапа из «Ипсвич Таун». Контракт лондонского клуба с 22-летним форвардом рассчитан до 2031 года.

«Я понимаю статус этого клуба и вижу, по какой траектории он движется с этими игроками и главным тренером. Это будет прекрасное место для моего развития, и я надеюсь добиться здесь невероятных результатов и помочь клубу выиграть больше трофеев», — приводит слова Делапа пресс-служба «Челси».

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». Он перебрался в «Ипсвич» летом 2024 года. В минувшем сезоне форвард забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в € 40 млн.

Материалы по теме
Стерлинг не будет играть за «Челси» на клубном чемпионате мира — talkSPORT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android