Дуглас Луис хочет вернуться в Англию — Tuttosport

27-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис надеется вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Tuttosport.

В прошедшем сезоне футболист не смог себя проявить из-за травм и малого количества игрового времени. Бразилец принял участие в 26 матчах прошедшего клубного сезона, не отметившись результативными действиями.

Напомним, хавбек уже выступал в высшем дивизионе английского первенства: с 2017 по 2019 год он находился в системе «Манчестер Сити», но в этот период он выступал за «Жирону» в рамках аренды. С 2019 по 2024 год полузащитник защищал цвета «Астон Виллы». Трансферная стоимость Дугласа Луиса оценивается в € 38 млн.