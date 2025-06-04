Гарсия, Вендел и Тикнизян вошли в топ-5 самых подешевевших игроков РПЛ — Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по Российской Премьер-Лиге. Так, рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ по итогам сезона возглавил форвард «Спартака» Ливай Гарсия (€ 12 млн). Его цена уменьшилась на € 3 млн.

Места со второго по пятое в списке потерявших в цене заняли полузащитники «Зенита» Вендел (€ 18 млн) и Вильмар Барриос (€ 8 млн), а также форвард «Краснодара» Джон Кордоба (€ 12 млн) и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (€ 4 млн). Все они стали дешевле на € 2 млн.

Самые подешевевшие игроки Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt (июнь-2025):

1. Ливай Гарсия («Спартак») — € 12 млн (- € 3 млн);

2-5. Вендел («Зенит») — € 18 млн (- € 2 млн);

2-5. Джон Кордоба («Краснодар») — € 12 млн (- € 2 млн);

2-5. Вильмар Барриос («Зенит») — € 8 млн (- € 2 млн);

2-5. Наир Тикнизян («Локомотив») — € 4 млн (- € 2 млн);

6. Родриго Вильягра (ЦСКА) — € 4 млн (- € 1,5 млн).