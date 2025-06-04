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Германия — Португалия. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Германия — Португалия: Консейсау сравнял счёт на 63-й минуте

Германия — Португалия: Консейсау сравнял счёт на 63-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Играют сборные Германии и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Главным арбитром матча является Славко Винчич (Словения). Стоит отметить, что из-за погодных условий начало матча было перенесено на 10 минут. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
2-й тайм
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

На 63-й минуте счёт сравнял Франсишку Консейсау. Ранее, на 48-й минуте Флориан Вирц вывел сборную Германии вперёд.

За шесть туров группового этапа Лиги наций Германия успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах: в матчах с Нидерландами (2:2, 1:0), Венгрией (5:0, 1:1) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0). Немецкая команда вышла в 1/4 финала, где по сумме двух матчей одолела сборную Италии — 2:1 и 3:3.

Национальная команда Португалии тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Она сыграла с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). В 1/4 финала португальская команда прошла Данию — 0:1 и 5:2.

В другой части сетки сыграют Испания и Франция. Эта игра состоится 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Турнирная сетка Лиги наций
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