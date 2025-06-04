Защитник сборной России Пальцев: в школе вообще не учился, я хотел жить футболом

Центральный защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, как прогуливал школу ради занятия футболом.

— В школе вообще не учился, если честно. Прогуливал, ничего не делал. Вообще не любил. Помню, интересовали математика и география, а вот остальное… Не моё. Когда была вторая смена, к восьми утра ехал на тренировку по гимнастике, потом шёл в школу, после школы – на карате, а оно было как раз недалеко от стадиона «Северный». Немного опаздывал на тренировку по футболу – она начиналась в восемь. Быстро переодевался – и тоже тренировался.

– Родители ругали за плохие оценки?

– Да. Больше это делал отец. Жёсткий сторонник учёбы. Мама – особенно ближе к восьмому-девятому классу – поняла, что я хочу жить футболом. Но ей, конечно, всё равно хотелось, чтобы я учился хотя бы на тройки. А вот отец жёстко топил за учёбу – и даже сейчас топит. Хочет, чтобы я начал учиться. Я же так ничего и не закончил, кроме девяти классов, — сказал Пальцев.

Валентин Пальцев перебрался в махачкалинское «Динамо» летом прошлого года из «КАМАЗа». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 280 тыс. В дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге Пальцев принял участие в 28 матчах и не отметился результативными действиями. Осенью прошлого года 23-летний защитник впервые получил вызов в сборную России на товарищеские матчи и провёл за неё две игры.