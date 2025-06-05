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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал своих фаворитов на победу в «Золотом мяче»

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте назвал своих фаворитов на победу в «Золотом мяче»
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

«Я голосую за Ямаля, чтобы он выиграл «Золотой мяч». И за Фабиана [Руиса], и за Педри. Для меня они лучшие, у них есть всё, чтобы быть номинированным на этот приз. Так что я отдам свой голос Ламину, Фабиану, Педри или любому другому номинированному испанскому футболисту», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации являются Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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