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Фото: офсайдная линия в момент гола Криштиану Роналду в матче Германия — Португалия

Фото: офсайдная линия в момент гола Криштиану Роналду в матче Германия — Португалия
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Словения). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

На 68-й минуте игры португальский форвард Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд после передачи защитника Нуну Мендеша. VAR не зафиксировал офсайд у 40-летнего форварда, посчитав, что игрок находится в правильном положении.

Во время трансляции ни на одном из повторов гола режиссёром не была проведена офсайдная линия.

Фото: кадр из трансляции

Победитель матча 1/2 финала выйдет в финал Лиги наций, где встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Финал состоится в воскресенье, 10 июня.

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