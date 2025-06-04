Фото: офсайдная линия в момент гола Криштиану Роналду в матче Германия — Португалия

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Словения). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу Португалии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте игры португальский форвард Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд после передачи защитника Нуну Мендеша. VAR не зафиксировал офсайд у 40-летнего форварда, посчитав, что игрок находится в правильном положении.

Во время трансляции ни на одном из повторов гола режиссёром не была проведена офсайдная линия.

Фото: кадр из трансляции

Победитель матча 1/2 финала выйдет в финал Лиги наций, где встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Финал состоится в воскресенье, 10 июня.