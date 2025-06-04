40-летний Роналду забил 937-й гол в карьере

Гол в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 со сборной Германии стал 937-м в карьере 40-летнего нападающего «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. На 68-й минуте португалец обеспечил своей команде преимущество.

В течение игровой карьеры Роналду забил 800 голов на клубном уровне, ещё 137 — в составе сборной Португалии. Отметим, что форвард является рекордсменом по голам за национальные сборные.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Аль-Наср», в которых отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.