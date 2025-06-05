Пальцев: в детстве любили подраться с сестрой, у неё было много знакомых пацанов на районе

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о взаимоотношениях с сестрой и поделился историями из детства

«Сестра старше. По детству любили с ней подраться. Когда был мелким, у неё было очень много знакомых пацанов на районе. Я бы сказал, значимых на нашем районе. Её много кто уважал. Она была такая… Чувиха. Ходила на стрелки между школами и районами, когда я был маленьким.

Любил пожаловаться на неё. Увидел с каким-то пацаном – говорю: «Дай телефон поиграть, и я ничего не расскажу». Курила – я ничего не рассказывал. Сейчас у нас очень тёплые отношения», — рассказал Пальцев.

Валентин Пальцев перебрался в махачкалинское «Динамо» летом прошлого года из «КАМАЗа». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 280 тыс. В дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге Пальцев принял участие в 28 матчах и не отметился результативными действиями. Осенью прошлого года 23-летний защитник впервые получил вызов в сборную России на товарищеские матчи и провёл за неё две игры.