Сборная Португалии обыграла Германию впервые за 25 лет

Сборная Португалии впервые за 25 лет обыграла команду Германии. Португальцы одержали волевую победу в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 2:1, победный гол на свой счёт записал Криштиану Роналду.

Последний раз сборная Португалии выигрывала у Германии 20 июня 2000 года, тогда была победа со счётом 3:0 на групповом этапе чемпионата Европы. С тех пор команды провели пять матчей, и во всех Германия одержала победу.

В финале турнира португальцы сыграют с Испанией или Францией, которые проведут свой матч в четверг, 5 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Финал Лиги наций состоится 8 июня (21:45 мск), матч за третье место пройдёт в тот же день (16:00).