Сборная Португалии обыграла Германию впервые за 25 лет
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Сборная Португалии впервые за 25 лет обыграла команду Германии. Португальцы одержали волевую победу в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 2:1, победный гол на свой счёт записал Криштиану Роналду.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48' 1:1 Консейсау – 63' 1:2 Роналду – 68'
Последний раз сборная Португалии выигрывала у Германии 20 июня 2000 года, тогда была победа со счётом 3:0 на групповом этапе чемпионата Европы. С тех пор команды провели пять матчей, и во всех Германия одержала победу.
В финале турнира португальцы сыграют с Испанией или Францией, которые проведут свой матч в четверг, 5 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Финал Лиги наций состоится 8 июня (21:45 мск), матч за третье место пройдёт в тот же день (16:00).
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