Валентин Пальцев: тренировался в Дзержинске и учился в колледже. На кого? Чёрт его знает

Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, как произошёл его переход из молодёжного футбола во взрослый.

– Как «Нижний Новгород» расторг с тобой контракт?

– Летом позвонили, сказали: «Приедь на стадион». Я приехал, спрашиваю: «Что такое?» А мне говорят: «Всё». Разорвали. Нас таких было несколько.

– Как ты искал новый клуб?

— Тогда возрождался дзержинский «Химик». В молодёжке [«Нижнего Новгорода»] мы играли с другом, он как раз из Дзержинска. Попросил его договориться с тренером [«Химика»]. Договорились, тренер меня знал. Я там тренировался и заодно учился в дзержинском колледже после того, как из первого меня отчислили.

– На кого учился?

– Да хрен его знает.

– Прямо так?

– Вообще неинтересно было. На физрука какого-то.

– Что было дальше?

– «Химик» не возродился и не вышел на профессиональный уровень. Тогда подумал: «Ну всё, буду играть за областную команду», — рассказал Пальцев.

Валентин Пальцев перебрался в махачкалинское «Динамо» летом прошлого года из «КАМАЗа». Ранее он выступал за такие клубы, как «Химки», «Волна» Ковернино и «Спартак» Богородск. Осенью прошлого года 23-летний защитник впервые получил вызов в сборную России на товарищеские матчи и провёл за неё две игры.