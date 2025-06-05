Майкл Кэррик ушёл с поста главного тренера «Мидлсбро»

Майкл Кэррик покинул пост главного тренера «Мидлсбро». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Норт-Йоркшира.

«Мидлсбро» был первым клубом для бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», где он трудился в качестве главного тренера на постоянной основе. С этим коллективом специалист работал с 2022 года. С командой Кэррик доходил до плей-офф Чемпионшипа в сезоне-2022/2023, но в следующих кампаниях коллектив финишировал ниже шестого места. По итогам сезона-2024/2025 «Мидлсбро» занял 10-е место, заработав 64 очка.

В последний раз на данный момент «Мидлсбро» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2016/2017. В активе клуба есть Кубок лиги, выигранный в сезоне-2003/2004.