Фанат в инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду перед матчем Германия — Португалия

В среду, 4 июня, состоялся матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии. Перед игрой на капитана португальской команды Криштиану Роналду случайно наехал фанат в инвалидной коляске. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» приблизился к поклонникам, чтобы раздать автографы. В этот момент коляска покатилась вперёд и наехала на Роналду.

Удар пришёлся форварду в берцовую кость. На видео можно заметить характерную реакцию футболиста на болевые ощущения. Травмы, однако, удалось избежать. Криштиану Роналду вышел с первых минут на полуфинальный матч Лиги наций. Португалия одержала волевую победу (2:1), а Роналду забил решающий мяч на 68-й минуте.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финал турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Второй полуфинал состоится 5 мая. Победитель Лиги наций определится в финальном матче, который назначен на воскресенье, 8 июня.