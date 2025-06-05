Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанат в инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду перед матчем Германия — Португалия

Фанат в инвалидном кресле наехал на Криштиану Роналду перед матчем Германия — Португалия
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 4 июня, состоялся матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Португалии. Перед игрой на капитана португальской команды Криштиану Роналду случайно наехал фанат в инвалидной коляске. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» приблизился к поклонникам, чтобы раздать автографы. В этот момент коляска покатилась вперёд и наехала на Роналду.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

Удар пришёлся форварду в берцовую кость. На видео можно заметить характерную реакцию футболиста на болевые ощущения. Травмы, однако, удалось избежать. Криштиану Роналду вышел с первых минут на полуфинальный матч Лиги наций. Португалия одержала волевую победу (2:1), а Роналду забил решающий мяч на 68-й минуте.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финал турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары Испания — Франция. Второй полуфинал состоится 5 мая. Победитель Лиги наций определится в финальном матче, который назначен на воскресенье, 8 июня.

Материалы по теме
Суперкамбэк Португалии в Лиге наций! Криштиану выбил Германию в полуфинале. LIVE
Live
Суперкамбэк Португалии в Лиге наций! Криштиану выбил Германию в полуфинале. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android