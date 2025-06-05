Итальянский тренер Симоне Индзаги стал главным тренером саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Сообщается, что контракт с 49-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Во вторник, 3 июня, стало известно об уходе Индзаги с поста главного главного тренера «Интера», который итальянец возглавлял с 2021 года. За этот период он становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок страны, трижды завоевал национальный Суперкубок, а также два раза доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

«Аль-Хиляль» завершил сезон саудовской Про-Лиги на втором месте. Команда набрала 75 очков за 34 встречи.