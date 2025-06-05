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40-летний Криштиану Роналду отреагировал на выход Португалии в финал Лиги наций

40-летний Криштиану Роналду отреагировал на выход Португалии в финал Лиги наций
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40-летний нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по случаю выхода «селесао» в финал Лиги наций УЕФА после победы над сборной Германии (2:1) в 1/2 финала розыгрыша.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X (ранее Tiwtter).

Напомним, в этой встрече звёздный форвард отличился победным голом, который и помог Португалии выйти в решающий матч турнира. Криштиану отправил мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена на 68-й минуте встречи после передачи левого защитника Нуну Мендеша.

В финале турнира португальцы встретятся либо со сборной Испании, либо с национальной командой Франции, которые сыграют между собой сегодня, 5 июня. Игра за титул победителя Лиги наций состоится 8 июня.

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