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40-летний Криштиану Роналду отреагировал на выход Португалии в финал Лиги наций

40-летний нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по случаю выхода «селесао» в финал Лиги наций УЕФА после победы над сборной Германии (2:1) в 1/2 финала розыгрыша.

«Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X (ранее Tiwtter).

Напомним, в этой встрече звёздный форвард отличился победным голом, который и помог Португалии выйти в решающий матч турнира. Криштиану отправил мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена на 68-й минуте встречи после передачи левого защитника Нуну Мендеша.

В финале турнира португальцы встретятся либо со сборной Испании, либо с национальной командой Франции, которые сыграют между собой сегодня, 5 июня. Игра за титул победителя Лиги наций состоится 8 июня.

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