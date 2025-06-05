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Тренер Германии Нагельсман объяснил поражение от Португалии в домашнем полуфинале ЛН

Тренер Германии Нагельсман объяснил поражение от Португалии в домашнем полуфинале ЛН
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о поражении от национальной команды Португалии в полуфинальной игре Лиги наций УЕФА. Напомним, по ходу встречи, проходиышей в Мюнхене (Германия), немцы вели в счёте, но упустили победу.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Уже в первом тайме мы отдавали игру сопернику, хотя счёт был всего 0:0, и Португалия не предъявляла к нам высоких требований. Мы не смогли проявить себя на поле, не владели мячом так, как необходимо. А в обороне действовали гораздо менее агрессивно, чем в предыдущих матчах.

Сегодня нам не хватило той злости, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года. Что касается отношения команды к делу, то это слишком громкое слово. У нас по-прежнему была хорошая команда на поле, но активность была недостаточно высокой. После гола Вирца мы прекратили играть. Счёт всего 1:2, но ощущение складывается такое, что это 0:3. Под конец мы немного устали. На некоторых позициях мы не проявили себя на 100%. Теперь нам предстоит понять, почему так прозошло — это касается каждого из нас, включая тренеров», — приводит слова Нагельсмана T-Online.

Теперь сборной Германии предстоит встреча в матче за бронзу, где «Бундестим» сыграет с проигравшим в другой паре полуфиналистов: Испания — Франция.

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