Тренер Германии Нагельсман объяснил поражение от Португалии в домашнем полуфинале ЛН

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о поражении от национальной команды Португалии в полуфинальной игре Лиги наций УЕФА. Напомним, по ходу встречи, проходиышей в Мюнхене (Германия), немцы вели в счёте, но упустили победу.

«Уже в первом тайме мы отдавали игру сопернику, хотя счёт был всего 0:0, и Португалия не предъявляла к нам высоких требований. Мы не смогли проявить себя на поле, не владели мячом так, как необходимо. А в обороне действовали гораздо менее агрессивно, чем в предыдущих матчах.

Сегодня нам не хватило той злости, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года. Что касается отношения команды к делу, то это слишком громкое слово. У нас по-прежнему была хорошая команда на поле, но активность была недостаточно высокой. После гола Вирца мы прекратили играть. Счёт всего 1:2, но ощущение складывается такое, что это 0:3. Под конец мы немного устали. На некоторых позициях мы не проявили себя на 100%. Теперь нам предстоит понять, почему так прозошло — это касается каждого из нас, включая тренеров», — приводит слова Нагельсмана T-Online.

Теперь сборной Германии предстоит встреча в матче за бронзу, где «Бундестим» сыграет с проигравшим в другой паре полуфиналистов: Испания — Франция.

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