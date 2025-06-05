«Один из худших матчей». Капитан Германии Киммих — о поражении в матче ЛН с Португалией

Полузащитник «Баварии» и капитан национальной команды Германии Йозуа Киммих поделился мыслями о поражении «Бундестим» в домашнем полуфинале Лиги наций УЕФА со сборной Португалии (1:2).
«Это был один из худших наших матчей, и поражение абсолютно оправдано. Мы не проявили себя ни в атаке, ни в защите. Ведя со счётом 1:0, мы не продемонстрировали ничего. Нам необходимо извлечь урок из этой игры. Если мы не добавим энергии, то не сможем тягаться с лучшими командами Европы», — приводит слова Киммиха портал Bayern&Germany в соцсети X (ранее Twitter).
Таким образом, Германии предстоит встреча за третье место, где подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют с проигравшим в другой паре полуфиналистов: Испания — Франция.
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