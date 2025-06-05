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«Один из худших матчей». Капитан Германии Киммих — о поражении в матче ЛН с Португалией

«Один из худших матчей». Капитан Германии Киммих — о поражении в матче ЛН с Португалией
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Полузащитник «Баварии» и капитан национальной команды Германии Йозуа Киммих поделился мыслями о поражении «Бундестим» в домашнем полуфинале Лиги наций УЕФА со сборной Португалии (1:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Это был один из худших наших матчей, и поражение абсолютно оправдано. Мы не проявили себя ни в атаке, ни в защите. Ведя со счётом 1:0, мы не продемонстрировали ничего. Нам необходимо извлечь урок из этой игры. Если мы не добавим энергии, то не сможем тягаться с лучшими командами Европы», — приводит слова Киммиха портал Bayern&Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, Германии предстоит встреча за третье место, где подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют с проигравшим в другой паре полуфиналистов: Испания — Франция.

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