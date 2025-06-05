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Стало известно, почему «Интер» испытывает проблемы с назначением Сеска Фабрегаса

Стало известно, почему «Интер» испытывает проблемы с назначением Сеска Фабрегаса
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас на данный момент не может возглавить «Интер», несмотря на то, что принял предложение финалистов Лиги чемпионов УЕФА и намерен подписать с «нерадзурри» контракт. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, проблема итальянского гранда в том, что «Комо» настаивает на своей позиции и не даёт зелёный свет переходу на текущем этапе. Руководство «бьянкоблу» считает, что Фабрегас не может уйти, так как у клуба и испанскго специалиста договорённости о долгосрочном проекте.

Отмечается, что теперь всё зависит от того, сможет ли Фабрегас мирно договориться с руководством «Комо», чтобы возглавить «Интер», так как все детали с «нерадзурри» были полностью согласованы. Решающий день переговоров — сегодня, 5 июня. Миланский клуб намерен выплатить ларианцам сумму компенсации за назначение испанца.

Напомним, ранее было объявлено, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги покинул клуб и возглавил саудовский «Аль-Хиляль».

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