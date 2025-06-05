Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Узбекистан — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Мартинес отреагировал на победу сборной Португалии в матче Лиги наций с Германией

Роберто Мартинес отреагировал на победу сборной Португалии в матче Лиги наций с Германией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о победе в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Игра завершилась победой со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Мы должны насладиться победой, впервые выиграв в Германии. Тактически мы проявили себя хорошо, и самоотдача команды сыграла свою роль. В первом тайме наша игра в атаке улучшилась, это была командная победа. Мы не заслуживали пропустить гол, я не понимаю, почему не было нарушения. Нам нравится побеждать, и каждая игра уникальна. Матч с Германией имеет большое значение. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки», — приводит слова Мартинеса A Bola.

В решающем матче Лиги наций команда Роберто Мартинеса встретится с победителем противостояния национальной команды Испании и сборной Франции.

Материалы по теме
«Один из худших матчей». Капитан Германии Киммих — о поражении в матче ЛН с Португалией

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android