Роберто Мартинес отреагировал на победу сборной Португалии в матче Лиги наций с Германией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о победе в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Игра завершилась победой со счётом 2:1.

«Мы должны насладиться победой, впервые выиграв в Германии. Тактически мы проявили себя хорошо, и самоотдача команды сыграла свою роль. В первом тайме наша игра в атаке улучшилась, это была командная победа. Мы не заслуживали пропустить гол, я не понимаю, почему не было нарушения. Нам нравится побеждать, и каждая игра уникальна. Матч с Германией имеет большое значение. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки», — приводит слова Мартинеса A Bola.

В решающем матче Лиги наций команда Роберто Мартинеса встретится с победителем противостояния национальной команды Испании и сборной Франции.

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