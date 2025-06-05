Карпин высказался о вратарской позиции в сборной России в матчах с Нигерией и Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вратарях, которые будут играть за национальную команду в июньских товарищеских матчах с Нигерией и национальной командой Беларуси.

«Вратарская позиция? Одну игру будет один вратарь стоять, вторую — другой», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в заявку сборной России вызваны четыре вратаря: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Игра с Нигерией состоится 6 июня. Встреча с национальной командой Беларуси пройдёт 10 июня.

Как сборная России играет при Карпине: