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Карпин высказался о вратарской позиции в сборной России в матчах с Нигерией и Беларусью

Карпин высказался о вратарской позиции в сборной России в матчах с Нигерией и Беларусью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вратарях, которые будут играть за национальную команду в июньских товарищеских матчах с Нигерией и национальной командой Беларуси.

«Вратарская позиция? Одну игру будет один вратарь стоять, вторую — другой», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в заявку сборной России вызваны четыре вратаря: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Игра с Нигерией состоится 6 июня. Встреча с национальной командой Беларуси пройдёт 10 июня.

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