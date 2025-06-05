Карпин прокомментировал ситуацию с нападающими сборной России перед матчем с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о нападающих национальной команды в преддверии товарищеского матча с Нигерией, который пройдёт 6 июня.

— Два чистых номинальных форварда — это сейчас не так важно или маловато?

— Было вызвано три нападающих. Для двух игр достаточно, но Воробьев не сможет принять участие из‑за травмы, с двумя, думаю, что справимся. Тем более там могут сыграть и другие футболисты.

— Воробьев уже покинул сбор, как состояние других футболистов?

— Во вторник и среду все тренировались. Кому‑то на ноги наступали, у кого‑то ушиб, но глобально все могут принять участие, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на июньские товарищеские матчи Валерий Карпин вызвал три форварда: Дмитрия Воробьёва («Локомотив», Москва), Ивана Сергеева («Крылья Советов», Самара) и Николая Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону). Однако позже стало известно, что Воробьёв покинул расположение сборной из-за повреждения.

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