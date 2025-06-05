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«Туран» отреагировал на слухи о том, что Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки

«Туран» отреагировал на слухи о том, что Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки
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Азербайджанский футбольный клуб «Туран» выступил с заявлением по поводу слухов о том, что главный тренер клуба Курбан Бердыев уехал в Россию и не отвечает на звонки руководства.

«В последнее время распространяются необоснованные и необоснованные новости о нашем клубе. Несмотря на окончание сезона, наш главный тренер Курбан Бердиев не покинул нашу страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного штаба. Отметим, что контракт с нашим главным тренером продолжается и руководство клуба демонстрирует полную поддержку Курбану Бердиеву для формирования более амбициозной команды. Призываем наших болельщиков и футбольное сообщество не доверять непроверенным, безосновательным и ложным новостям, которые наносят ущерб имиджу клуба. Сообщаем, что вся информация касательно тренинга, трансферной политики, инфраструктуры и других проектов будет официально раскрыта нашим клубом», — говорится в заявлении клуба в одной из социальных сетей.

Бердыев возглавил «Туран» летом 2024 года.

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