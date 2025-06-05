Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за национальную команду

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. В матче с национальной командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций Роналду забил 137-й гол за сборную.

На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду забил 937-й гол в карьере. В течение игровой карьеры Роналду забил 800 голов на клубном уровне, ещё 137 — в составе сборной Португалии.

В финале Лиги наций сборная Португалии встретится с победителем пары Испания – Франция.