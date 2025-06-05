Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за национальную команду
Поделиться
Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. В матче с национальной командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций Роналду забил 137-й гол за сборную.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48' 1:1 Консейсау – 63' 1:2 Роналду – 68'
На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.
Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду забил 937-й гол в карьере. В течение игровой карьеры Роналду забил 800 голов на клубном уровне, ещё 137 — в составе сборной Португалии.
В финале Лиги наций сборная Португалии встретится с победителем пары Испания – Франция.
Комментарии
- 5 июня 2025
-
04:14
-
03:55
-
03:39
-
03:23
-
03:08
-
02:35
-
02:13
-
02:03
-
01:48
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:36
-
00:32
-
00:24
-
00:17
-
00:16
-
00:04
- 4 июня 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:18
-
23:17
-
23:10
-
22:57
-
22:46
-
22:37
-
22:36
-
22:21
-
22:11