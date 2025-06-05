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Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за национальную команду

Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за национальную команду
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Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную сборную. В матче с национальной командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций Роналду забил 137-й гол за сборную.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

Ранее сообщалось, что 40-летний Роналду забил 937-й гол в карьере. В течение игровой карьеры Роналду забил 800 голов на клубном уровне, ещё 137 — в составе сборной Португалии.

В финале Лиги наций сборная Португалии встретится с победителем пары Испания – Франция.

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