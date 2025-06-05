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Карпин ответил на вопрос о физической готовности игроков сборной России на матч с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вопрос о готовности игроков национальной команды физически противостоять национальной команде Нигерии в предстоящем товарищеском матче 6 июня.

— Сильная сторона сборной Нигерии — прессинг, высокий уровень физической подготовки. Насколько наши игроки готовы физически противостоять сопернику?

— Посмотрим. Для этого игра и есть. Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов, как вы говорите, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июня на московской арене «Лужники» пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Нигерии, игра начнётся в 20:00 мск. В восьми последних матчах подопечные Валерия Карпина одержали восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0.

Видео: Как сборная России играет при Карпине