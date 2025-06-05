Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Китай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил на вопрос о физической готовности игроков сборной России на матч с Нигерией

Карпин ответил на вопрос о физической готовности игроков сборной России на матч с Нигерией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вопрос о готовности игроков национальной команды физически противостоять национальной команде Нигерии в предстоящем товарищеском матче 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сильная сторона сборной Нигерии — прессинг, высокий уровень физической подготовки. Насколько наши игроки готовы физически противостоять сопернику?
— Посмотрим. Для этого игра и есть. Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов, как вы говорите, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июня на московской арене «Лужники» пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Нигерии, игра начнётся в 20:00 мск. В восьми последних матчах подопечные Валерия Карпина одержали восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Карпин прокомментировал ситуацию с нападающими сборной России перед матчем с Нигерией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android